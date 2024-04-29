ياسر العطا: فترة ما بعد الحرب تأسيسية بدون أي حاضنة سياسية





أعلن مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، عن فترة تأسيسية لعدة سنوات دون أي حاضنة سياسية تعقب انتصار الجيش على قوات الدعم السريع بحسب رائه.

وقال العطا خلال تفقده مواقع قتالية للجيش بام درمان : إن القوات المسلحة ستتجاوز القوى السياسية خلال مرحلة التأسيس التي تمتد لعدة سنوات، وأضاف “بعد الانتصار القريب جدا، سنعمل فترة تأسيسية لعدة سنوات دون حاضنة أي سياسية و الحاضنة ستكون الشعب السوداني، والمقاومة الشعبية الفتية”.

و تابع بقوله “سنقود تأسيس الدولة على أطر وطنية صحيحة لا للعمالة ولا للارتزاق ولا للعملاء ولا لخونة الأوطان وكل من أخطأ في حق الوطن سيحاسب”.

و اعتبر العطا أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط، وشدد على أنه لا خيار أمامهم سوى الانتصار، وعدم الرضوخ لدول الشر وعرب الشتات بحسب تعبيره.

ودائما ما يصف العطا الإمارات بدولة الشر، و يتهمها بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي وتمويل المقاتلين.

اليوم التالي