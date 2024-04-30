الرياض : القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة لسرقتهم مركبتين واستخدامها في حوادث سطو وسلب – صورة





ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بالممكلة العربية السعودية القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية السورية بتهمة ارتكاب عدة جرائم، من بينها سرقة مركبتين واستخدامها في عمليات سطو على مبانٍ قيد الإنشاء، حيث قاموا بسرقة مواد البناء ومقتنيات الحراس الشخصية، وأيضًا سلب المارة تحت تهديد السلاح الناري، وبيع المسروقات في منفذ لبيع المستعمل. تم استرداد المركبتين المسروقتين وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

جريدة المدينة