وفاة المعلق الرياضي محمد رمضان – فيديو





توفي اليوم الاثنين المعلق الرياضي الشهير محمد رمضان.

ونعى عدد كبير من أقارب وجمهور الكرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعلق الرياضي، وتضمنت التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

صحيفة المدينة تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة، لذوي الفقيد سائلين الله أن يغفر له ويرحمه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مرفق لقاء قديم مع المعلق محمد رمضان:

جريدة المدينة السعودية