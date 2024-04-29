ياسر عبدالرحمن العطا: يجب مواجهة طموحات دول الشر والمرتزقة العرب في الشتات – شاهد الفيديو

أكد الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، أن العمليات العسكرية تسير وفقًا للخطط المعدة لها تمامًا. جاءت تصريحاته صباح الأحد 28 أبريل 2024، خلال زيارته لغرف العمليات والمواقع المتقدمة في أم درمان، برفقة القيادة المتنقلة لتقديم الدعم لعمليات القيادة العامة في حرب الكرامة.

وأضاف الفريق ياسر عبد الرحمن أن السودان يستعد لمرحلة جديدة تهدف إلى البناء والتنمية، مؤكدًا على أهمية بناء مرحلة أساسية تستمر لعدة سنوات، تعتمد على التضحيات الوطنية والمقاومة الشعبية، مع التركيز على إطار وطني صحيح يتجنب الفساد والاستبداد، ويضمن محاسبة كل من يسيء للوطن.

وأشار العطا إلى أهمية مواجهة طموحات دول الشر والمرتزقة العرب في الشتات، مؤكدًا على ضرورة القتال ضد هذه الأطماع.

وخلال جولته الميدانية، قدَّم الفريق ياسر عبد الرحمن واجب العزاء في وفاة العقيد المتعاقد ميرغني محمد الحسن الشيخ، مشيدًا بمآثر الفقيد ودوره الوطني، ونقل تعازيه لرئيس مجلس السيادة القائد العام ونائبه ومساعده وهيئة القيادة.