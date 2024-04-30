السديس : القيادة الرشيدة داعمة لقيم التسامح والوسطية ومناصرة قضايا الأمة





رفع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، على جهودهما في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم قضايا الأمة، وتحقيق الأمن والسلام، ورعاية الحرمين الشريفين وزائريهما.

وفي كلمته خلال الجلسة الرابعة للمؤتمر الدولي حول “آليات ووسائل الانتماء الوطني”، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أكد الشيخ السديس أهمية الانتماء الوطني كركيزة أساسية للوحدة الوطنية، ووسيلة للتصدي للأعمال التي تستهدف تقويض الوحدة الوطنية. دعا إلى ترسيخ الولاء للوطن من خلال المشاركة الفاعلة في حل المشاكل وبناء الوطن.

وأوصى معاليه بتبني إعداد الموسوعة العلمية للانتماء الوطني, والتعايش السلمي العالمية, بعدة لغات لإيصال رسالة المملكة الوسطية للعالم، حاثاً الطلبة على تعزيز وحدتهم الوطنية، وعدم التحاور مع دعاة الفتنة، والتفرقة الطائفية، وحماية ممتلكات الدولة، والالتزام بالأنظمة عن قناعة مطالباً بنشر الوعي، وبثّ برامج التوعية؛ لتعويد الشباب على الحوار، والمناقشات، والمناظرات، وقبول الرأي الآخر، وأنّ تعزيز قيم الانتماء الوطني، لابدّ أن يتمّ من خلال التربية التعليمية، التي تعزز شعور الفرد بالانتماء إلى مجتمعه، وقيمه، ونظامه، وبيئته، وثقافته، ليرتقي هذا الشعور إلى حدّ يتشبع الفرد بثقافة الانتماء.

جريدة المدينة