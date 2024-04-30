كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة





تمكّنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من حل العديد من قضايا السرقة وضبط مرتكبيها، وتمت إعادة المسروقات إلى أصحابها.

في إطار الجهود المبذولة، تم ضبط عاطلين في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، حيث كانا يقومان بسرقة ممتلكات المواطنين باستخدام الدراجات النارية بأسلوب “الخطف”. وعُثر بحوزتهما على فرد خرطوش ودراجتين ناريتين، وبعد التحقيق معهما اعترفا بارتكاب 4 حالات سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط المسروقات بتوجيهاتهما لعميلهما الذي يمتلك معلومات جنائية.

كما تم ضبط عاطل آخر في منطقة مدينة نصر بعد سرقته هاتفًا محمولًا من امرأة تحمل جنسية أجنبية، واعترف بارتكابه 6 حالات سرقة باستخدام أسلوب “المغافلة”. وبتوجيهاته تم ضبط المسروقات المسلوبة لدى عملائه، وكانت هناك أربعة أشخاص من بينهم ذوي سوابق جنائية.

في حينها، تم ضبط شخصين آخرين في نفس المنطقة بتهمة سرقة سيارة لشخص آخر، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومفكّ حديدي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب “المفتاح المصطنع” وتصرفهما في السيارة بالبيع لدى عميلهما “سيىء النية” تاجر خردة “له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيدًا لبيعها.

كما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” لقيامه بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر، من داخل مسكن أحد الأشخاص “بأسلوب التسلق” بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله “سيىء النية” تاجر خردة مقيم بمحافظة سوهاج، تم ضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

جريدة الدستور