وزارة الخارجية القطرية: نعرب عن قلقنا البالغ من زيادة التصعيد في محيط مدينة الفاشر

قالت وزارة الخارجية القطرية بأنها تعرب عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد في محيط مدينة الفاشر، وندعو كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنب القتال الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدينة.