سياسية

وزارة الخارجية القطرية: نعرب عن قلقنا البالغ من زيادة التصعيد في محيط مدينة الفاشر

2024/04/29
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قالت وزارة الخارجية القطرية بأنها تعرب عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد في محيط مدينة الفاشر، وندعو كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنب القتال الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدينة.
– نؤكد على ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم تمهيداً لإطلاق مفاوضات واسعة تفضي إلى اتفاق شامل وسلام.
– نشدد على ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، وحل جذورها بشكل كامل.
– نجدد موقفنا الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسلامة أراضي السودان ونرفض التدخل في شؤونه الداخلية.
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الشرق للأخبار

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