الخارجية : بيان الخارجية الاماراتية الأخير يعتبر كدموع التماسيح لضحاياها





قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر بتاريخ الأمس أن الخارجية الاماراتية أصدرت بياناً حاول دون نجاح الالتفاف على الحقيقة التي بات العالم كله يعلمها حول دور الامارات العربية في الحرب المفروضة على السودان وشعبه المسالم كونها الراعي للمليشيا الارهابية التي ارتكبت أسوأ الفظائع ضد المواطن.

وأضافت الخارجية السودانية أنه من المؤسف حديث البيان عن القوات المسلحة السودانية بإعتبارها “فصيلاً مُسلحاً” ضمن فصائل أخرى في تنكر لا يليق لدور هذا الجيش الوطني العريق صاحب التاريخ الوطني الممتد لمائة عام ، والذي ساهم في تأسيس جيش دولة الامارات وتدريب كوادره لفترة من الزمان .

وواصلت الخارجية بالقول أن الإشارة للقصف الجوي العشوائي هي مُجرد صدى باهت لإتهامات باطلة صادرة من قُوى غربية . والامارات تعلم أن أقصر الطرق لوقف الحرب في السودان هو أن تتوقف حكومتها بتزويد المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة ، خاصة بعد أن تأكد لها أن هذه المليشيا لن تستطيع الصمود أمام القوات المسلحة المسنودة من كل فئات الشعب .

التيار