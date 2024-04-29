بعد أزمة كلوب.. صلاح يصدم الأندية السعودية





كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن قرار مفاجئ من المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع كلوب خلال تعادل ليفربول المخيب أمام وست هام يونايتد بنتيجة (2-2) ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

واندلعت الأزمة بسبب ابتعاد صلاح عن المشاركة الأساسية رغم أن الليفر ينافس بقوة على لقب البريميرليج، حيث قرر كلوب الدفع به في الدقيقة 81، وهو ما فجر غضب اللاعب.

وبحسب موقع “ذا أتلتيك”، فإن صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم أزمته الأخيرة مع كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح “إدارة ليفربول تخطط لبقاء صلاح ضمن قوام الفريق في الموسم المقبل، رغم أنه كان يحظى باهتمام قوي من اتحاد جدة خلال الصيف الماضي”.

ويرى الموقع أن “أندية الدوري السعودي تتوقع أيضا بقاء محمد صلاح لموسم إضافي، لذا فإن الاهتمام بالتعاقد معه في الصيف المقبل لن يكون بنفس قدر الفترة الماضية”.

وحال بقاء محمد صلاح مع ليفربول وعدم تجديد عقده، فإن الأندية السعودية ستسعى للتعاقد معه في صيف 2025 في صفقة مجانية.

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