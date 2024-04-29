⭕️ شمس الدين كباشي يصل الفاو لمتابعة العمليات

وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الاثنين الى محلية الفاو بولاية القضارف، يرافقه اللواء ركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة.