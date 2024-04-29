سياسية
⭕️ شمس الدين كباشي يصل الفاو لمتابعة العمليات
وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الاثنين الى محلية الفاو بولاية القضارف، يرافقه اللواء ركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة.
وتفقد سيادته سير العمليات في الخطوط الامامية بالمنطقة الشرقية حيث كان في استقباله قائد المنطقة لواء ركن محمد الحسن العماس.
وتلقي سيادته تنويرا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة واثني علي الانسجام التام والروح القتالية العالية للقوات المرابطة.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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