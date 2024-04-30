شرطة محلية مروي تضبط كمية من مخدر الهايدرو مهربة من إحدى دول الجوار – صورة





تمكنت مكافحة المخدرات فرعية مروي بالولاية الشمالية من ضبط كمية من مخدر الهايدرو قادمة من إحدى دول الجوار بحوزة المتهم ( م أ ب ) أثناء العمل المنعي لشرطة محلية مروي بالتقاطعات ومداخل المحلية المختلفة بإشراف مدير شرطة الولاية الشمالية ومتابعة مدير شرطة محلية مروي حيث تم تدوين بلاغ بالرقم (76) المادة 15 أ بواسطة الشاكي عريف شرطة (م ع م) بقسم شرطة كريمة ووضع المضبوطات معروضات في البلاغ توطئة لتقديم المتهم للمحاكمة . يجدر ذكره ان الهايدرو مخدر يتم استخراجه من شجرة القنب ويحتوي على أكثر من 390 مركب كيمائي لهم تأثير بالغ على اجزاء من الدماغ وقد انتشر في الآونة الاخيرة بشكل كبير نسبة لتاثيره المضاعف .

من جانبه اشاد مدير شرطة محلية مروي بتيم المكافحة والحس الأمني الذي يتمتعون به مؤكدا أن شرطة المحلية تنتشر بصورة دائمة على المداخل والمخارج والتقاطعات والأسواق وباشراف مباشر من شرطة الولاية الشمالية مؤكدا أن لجنة آمن المحلية تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف شرطة المحلية مما اسهم كثيرا في عدد من الضبطيات والانجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات الاجهزة الامنية وعدم التحرك دون حمل المستندات المطلوبة مع الالتزام بساعات الحظر المفروضة من قبل الاجهزة الامنية بالمحلية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان