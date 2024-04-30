مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يتفقد إدارتي الجوازات والسجل المدني بالإقليم

تفقد العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف صباح اليوم سير العمل بإدارتي الجوازات والسجل المدني بالدمازين واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وجاهزية الإدارتين لخدمة طالبي الخدمة.

وخلال الزيارة استمع مدير شرطة الإقليم المكلف إلى تنوير وشرح واف من العقيد شرطة حقوقي/ الطيب إبراهيم مدير إدارة السجل المدني عن مراحل وخطوات استخراج الرقم الوطني وحالات بدل الفاقد وشهادات الميلاد وكافة المعاملات الحياتية، مؤكداً انسياب العمل وسهولة تكملة الإجراءات وتخصيص قوة من إدارته لمعالجة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة والوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب.

وبإدارة الجوازات استعرض العقيد شرطة/عوض جمبو مدير إدارة الجوازات بالإقليم جهود إدارته في تذليل كافة العقبات ومساعدة طالبي الخدمة للحصول على الوثيقة من خلال تهيئة صالة خدمات الجمهور بكافة الخدمات والمرافق وتبسيط الإجراءات ومنع الازدحام، مضيفاً أن إدارته تعمل على إنهاء كافة مراحل الحصول على الجواز في نفس اليوم بمتوسط عدد 150 جوازا. وقال العقيد جمبو إن إدارته تمكنت من تسليم أكثر من 3000 جواز لأصحابها وخلال هذا الأسبوع 0شرعت في تسليم عدد 2000 جواز عقب طباعتها، مؤكدا جاهزية إدارته لتقديم خدمات الجواز لكل المواطنين من كافة الولايات وفقاً للضوابط.

من جانبه أكد العميد بركية عن رضائه لمستوى الخدمات التي وقف عليها بالإداراتين وما لمسه من آراء الجمهور خلال الزيارة، مؤكداً دعم رئاسة شرطة الإقليم لكل الإدارات العامة والمتخصصة للاضطلاع بواجباتها، معلناً عن إدخال نافذة جديدة بإدارة الجوازات لمجابهة زيادة الطلب على الجواز.

المكتب الصحفي لشرطة السودان