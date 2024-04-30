سياسية
وزير الداخلية المكلف يدشن المرحلة الثالثة من دعم الوزارة للمجهود الحربي من الادوية لمصابي وجرحي معركة الكرامة والمستنفرين والمواطنين
دشن اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف أمس المرحلة الثالثة من دعم الوزارة للمجهود الحربي والمتمثل في ادوية مختلفة لجرحي ومصابي معركة الكرامة بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية.
وزير الداخلية المكلف اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان تدشين المرحلة الثالثة من الدعم يأتي في اطار دعم وزارة الداخلية ومكوناتها للمجهود الحربي تجاه جرحي ومصابي معركة الكرامة ، مبينا ان ادوية المرحلة الثالثة التي تم تدشينها اليوم سيتم تسليمها الي مستشفي الشرطة بولاية البحرالاحمر اضافة الي مستشفي بوارث العسكري ، مبينا ان الفترة القادمة ستشهد تقديم خدمات طبية متميزة عبر مستشفي الشرطة بالولاية لمنسوبي قوات الشرطة ولمواطني الولاية خاصة تلك الادوية التي تم تدشينها اليوم ، مؤكدا استمرار دعم الوزارة للمجهود الحربي لكل مستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية.
من جانبه اوضح العقيد شرطة النميري عبدالله مقرر لجنة متابعة تنفيذ أولويات الوزارة للمرحلة الحالية ومرحلة ما بعد الحرب لاعادة الاعمار والبناء ان تدشين المرحلة الثالثة من دعم المجهود الحربي سبقتها مرحلتان تم خلالهما تقديم الدعم اللازم من الادوية لمصابي وجرحي معركة الكرامة والان وزير الداخلية يدشن عدد(140) كرتونة من الادوية مختلفة الاصناف والانواع تم تسليمها لادارة مستشفي الشرطة بولاية البحرالاحمر ، مضيفا ان هنالك دفعة أخري من الادوية سيتم تسليمها ، مبينا ان مستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية بولايات نهرالنيل عطبرة والولاية الشمالية دنقلا اضافة لمستشفي وادي حلفا سيتم تقديم الدعم اللازم لهم من الادوية خلال زيارة وزير الداخلية المرتقبة لتلك الولايات ، كاشفا عن استمرار دعم المستشفيات الولائية بالادوية دعما لمصابي وجرحي معركة الكرامة حتي تحقيق النصر .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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