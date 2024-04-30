والي الخرطوم يرحب بإستئناف عمل مستشفيات مكة للعيون باقامة مخيمات علاجية مجانية





رحّب والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها مؤسسة البصر الخيرية، المشرفة على مستشفيات مكة للعيون، بإستئناف نشاطها في أم درمان وكرري. وأشار ممثل المؤسسة إلى أن البداية ستكون بإقامة عدد من المخيمات العلاجية في دور الإيواء وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مؤكدًا على ضرورة استعادة خدمات الكهرباء والمياه في مستشفى مكة بحي العمدة بأم درمان لاستئناف الخدمات الطبية.

وأوضح أنه تلقى تأكيدات قوية من السلطات المحلية بخصوص منح الأولوية لمستشفى مكة في استعادة الكهرباء خلال الأيام القادمة، مضيفًا أن المخيمات الطبية المجانية لعلاج العيون ستستمر لمدة ٦ أيام، حيث سيتم علاج مائة شخص يوميًا في كل مركز إيواء.

من جانبه، أكد صديق فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والدعم للمخيمات العلاجية في دور الإيواء.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمود القائم، مدير عام وزارة الصحة، إلى نقص خدمات علاج العيون في ولاية الخرطوم بعد إغلاق جميع مستشفيات العيون، خاصة مجموعة مستشفيات مكة، التي تعد من أكبر المرافق الطبية التي تخدم جميع شرائح المجتمع.

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