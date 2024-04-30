وصول مواسير اصلاح الخط الرئيسي للمياه بامدرمان

نجحت جهود لجنة الإسناد المدني برئاسة المهندس عبدالله الريح، التابعة للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم، في تأمين مواسير بقطر ٢٤ بوصة لإصلاح كسر في خط المياه شرق مقابر أحمد شرفي، الذي كان يتعرض للكسر بشكل مستمر.

حيث تمت متابعة الجهود من قبل الفريق نصر الدين عبدالكريم، نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري، الأستاذ أحمد المصطفى، والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة، أبو القاسم آدم الطاهر، والمدير العام لهيئة مياه الولاية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية.

تم التقدير للجهود المبذولة في توفير المواسير من خلال لجنة الإسناد المدني، والتي من المتوقع أن تسهم في وقف هدر المياه أمام مقابر أحمد شرفي.