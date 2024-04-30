سياسية

وصول مواسير اصلاح الخط الرئيسي للمياه بامدرمان

2024/04/30
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نجحت جهود لجنة الإسناد المدني برئاسة المهندس عبدالله الريح، التابعة للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم، في تأمين مواسير بقطر ٢٤ بوصة لإصلاح كسر في خط المياه شرق مقابر أحمد شرفي، الذي كان يتعرض للكسر بشكل مستمر.

حيث تمت متابعة الجهود من قبل الفريق نصر الدين عبدالكريم، نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري، الأستاذ أحمد المصطفى، والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة، أبو القاسم آدم الطاهر، والمدير العام لهيئة مياه الولاية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية.

تم التقدير للجهود المبذولة في توفير المواسير من خلال لجنة الإسناد المدني، والتي من المتوقع أن تسهم في وقف هدر المياه أمام مقابر أحمد شرفي.

المهندس عبدالله الريح اوضح أن لجنته تعمل مع أجهزة الولاية التنفيذية لضمان استمرارية الخدمات مشيدا بجهود الهيئة القومية لمياه لتوفير المواسير فى زمن قياسي لسد حوجة الولاية من المواسير والخطوط الرئيسية كما اشاد بمساهة رجل الأعمال عماد إدريس الأرباب لمساهمة لتوفير عدد (٥٠٠) ابرول توزع على أيتام العاملة فى مجال النظافة والمياه والكهرباء.
مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس محمد على العجب أوضح ان الخط يغذى عدد من الاحياء الغربية لمحلية كررى وبعض احياء ام درمان القديمة واميدة وقال إن الهئية سوف تشرع فورا فى أعمال الصيانة حتى تنعم المناطق التى يغذيها الخط باستقرار دايم من الإمداد المائى .
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2024/04/30