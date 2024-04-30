مشاد ترحب بموافقة مجلس الأمن على مناقشة عدوان الإمارات وحلفائها على السودان

مرصد منظمة شباب من أجل دارفور لحقوق الإنسان (مشاد) رحّب بموافقة مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة اليوم “الاثنين” لمناقشة وبحث العدوان الذي شنته دولة الإمارات وحلفاؤها على الشعب السوداني، بالإضافة إلى دعمهم لمليشيات الدعم السريع المتمردة.

واعتبر مرصد (مشاد) استجابة مجلس الأمن لطلب مندوب السودان انتصارًا للقضية السودانية والقانون الدولي الإنساني، حيث يُلاحَق جميع المتورطين في الحرب. ورأى أن هذه الخطوة إيجابية لإنهاء التمرد المدعوم من دول التآمر، بما في ذلك الإمارات التي تهدف إلى تدمير الدولة السودانية.

وشدد المرصد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن خلال جلسته اليوم إجراءات استنادًا إلى الحقائق والأدلة التي قدمها السودان، بما في ذلك قرار المجلس نفسه بالرقم ١٥٩١، الذي يوفر الأدلة الكافية لإدانة الإمارات وحلفاؤها ومحاسبتهم على أعمالهم التي أسفرت عن قتل وتشريد ملايين السودانيين، وتدمير بنى البلاد الاقتصادية والخدمية.