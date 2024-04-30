مدير الموارد المعدنية يستقبل سفير السودان بالقاهرة





استقبل مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، في مكتبه ببورتسودان أمس، سعادة سفير السودان بالقاهرة، السفير عماد عدوي، الذي تم تعيينه مؤخرًا، مشيرًا إلى أهمية جمهورية مصر العربية كشريك استراتيجي في العالم الأفريقي والعربي.

وأشار عمر إلى أن قطاع التعدين يُعتبر واعدًا، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع مصر، ومتمنيًا التوفيق للسفير في مهمته الجديدة في هذه الفترة الهامة التي تمر بها البلاد. من جانبه، أشاد سفير السودان بالقاهرة بالجهود البارزة التي تبذلها إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مؤكدًا أنها لعبت دورًا استراتيجيًا في دعم استقرار البلاد ومؤسساتها خلال التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأعلن السفير دعمه وتنسيقه مع مصر في القضايا المشتركة مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

سونا