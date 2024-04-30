مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن تسليم الدفعة الثانية من الأجهزة الطبية





بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، الأستاذ علي حسن جعفر، وسعادة والي ولاية البحر الأحمر، اللواء معاش مصطفى محمد نور، ومعالي وزير الصحة الاتحادي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، والدكتورة أحلام حسب الرسول، مدير قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر، تم اليوم في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان، تدشين تسليم الدفعة الثانية من الأجهزة الطبية بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع “إعادة تأهيل أقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات بالأجهزة الطبية لمستشفيات شرق السودان”، والذي يشمل خمسة مستشفيات في ولاية البحر الأحمر، وهي مستشفيات الحوادث والتقدم والأطفال.

تتضمن هذه الدفعة الثانية أجهزة طبية حديثة مخصصة لتجهيز العمليات والعناية المكثفة والطوارئ، وسيتم تسليمها وتركيبها وتشغيلها وتدريب الكوادر الطبية عليها في الأيام القادمة. كما يجري تسيير الدفعة الأولى من الأجهزة الطبية لمشروع إعادة تأهيل أقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات بالأجهزة الطبية للمستشفيات في أربع ولايات، بما في ذلك مستشفيات دنقلا، الدبة، عطبرة، شندي، كوستي، ومدني الأطفال.

يُذكر أن المشروعين ينفذان بالتعاون مع منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية في السودان، وذلك لتعزيز الخدمات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمجتمعات المحتاجة في الشرق السودان، الذي شهد ارتفاعاً في أعداد السكان بسبب النزوح الناتج عن الصراعات في مناطق أخرى من البلاد.

سونا