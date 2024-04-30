سياسية

ايقاد وعمر قيلي.. أزمة السودان

2024/04/30
ايقاد

بحث الرئيس الجيبوتي ورئيس الـ”إيجاد” إسماعيل عمر جيلي في لقاء مع السكرتير التنفيذي للمنظمة ورقني قبيهو والمبعوث الخاص للـ”إيجاد” إلى السودان لورانس كورباندي، معالجة التحديات الملحة التي تواجه السودانيين.
حيث أكد اللقاء على أهمية الوحدة والاستقرار ومفاوضات السلام الشاملة في السودان، والاعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به “إيجاد” في تعزيز السلام والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.
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الشرق للأخبار

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