سياسية

مسؤولة أمريكية: ⁠على قوات الدعم السريع إنهاء الحصار والتخلي عن أي هجوم على مدينة الفاشر

2024/04/30
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قالت ليندا توماس سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بأنه يتعين على المجتمع الدولي برمته أن يمارس الضغط في هذه اللحظة الحرجة”..
– مدينة الفاشر بشمال دارفور على “شفا مجزرة” واسعة النطاق
– ⁠على قوات الدعم السريع إنهاء الحصار والتخلي عن أي هجوم على مدينة الفاشر، وعلى جميع الأطراف سحب قواتها العسكرية.
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الشرق للأخبار

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