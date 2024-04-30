سياسية
مسؤولة أمريكية: على قوات الدعم السريع إنهاء الحصار والتخلي عن أي هجوم على مدينة الفاشر
قالت ليندا توماس سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بأنه يتعين على المجتمع الدولي برمته أن يمارس الضغط في هذه اللحظة الحرجة”..
– مدينة الفاشر بشمال دارفور على “شفا مجزرة” واسعة النطاق
– على قوات الدعم السريع إنهاء الحصار والتخلي عن أي هجوم على مدينة الفاشر، وعلى جميع الأطراف سحب قواتها العسكرية.
الشرق للأخبار
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