مسؤولة أمريكية: ⁠على قوات الدعم السريع إنهاء الحصار والتخلي عن أي هجوم على مدينة الفاشر

قالت ليندا توماس سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بأنه يتعين على المجتمع الدولي برمته أن يمارس الضغط في هذه اللحظة الحرجة”..

– ⁠على قوات الدعم السريع إنهاء الحصار والتخلي عن أي هجوم على مدينة الفاشر، وعلى جميع الأطراف سحب قواتها العسكرية.

الشرق للأخبار