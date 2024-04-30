ابتسامات البرهان والمبعوث الروسي .. ما القصة؟

أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع روسيا لخدمة المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال لقاء البرهان أمس بالمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، بحضور وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، حسين الأمين.

وأشار وكيل الخارجية بالإنابة في تصريح صحفي إلى أن زيارة المبعوث الروسي تعكس تضامن روسيا مع السودان، وتأكيد دعم القيادة الروسية للبلاد. وأكد المبعوث الروسي نفسه على دعم روسيا للشرعية القائمة في السودان، ممثلة في مجلس السيادة، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب المبعوث الروسي في تصريحات صحفية عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع السودان في مختلف المجالات، مؤكدًا توفر الإرادة السياسية لدى البلدين لتعزيز العلاقات. كما نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس مجلس السيادة، مؤكدًا التزام روسيا بمبادئ الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.