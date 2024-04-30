بعد الأزمة وعلى عكس التوقعات.. ليفربول “لا يخطط” لبيع صلاح





وفقًا لشبكة “سكاي سبورت”، يدخل نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، السنة الأخيرة من عقده مع نادي ليفربول الإنكليزي هذا الصيف دون أن يُظهر أي إشارة بشأن رغبته في مغادرة “أنفيلد”.

على الرغم من التكهنات بانتقال النجم المصري لدوري “روشن” السعودي للمحترفين، إلا أن ليفربول لا يخطط لبيع عقد صلاح، وذلك حسب ما ذكرته الشبكة المتخصصة في الأخبار الرياضية.

مستقبل صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، سيكون على طاولة المدير الرياضي الجديد للنادي الإنكليزي، ريتشارد هيوز، بمجرد أن يبدأ العمل بمنصبه بعد تعيين مدرب جديد.

مع ذلك، يتوقع ليفربول بقاء صلاح في أنفيلد خلال الموسم المقبل، خلال السنة الأخيرة من عقده مع النادي الإنكليزي.

وفيما يتعلق بأداء الفريق، خيبت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي بتعادله مع وست هام يونايتد 2-2 في المرحلة الـ 35، في مباراة شهدت مشادة بين صلاح ومدربه كلوب.

وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدربه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني، داروين نونييس، الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة “تي أند تي” الحديث عما حصل، مضيفا: “لكننا تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى”.

لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لا يوحي بأن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلا: “ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت”.

ويفاوض النادي الإنكليزي المدرب الهولندي، أرنه سلوت، الذي صرح، الخميس، بأنه واثق من الانتقال من فينورد إلى ليفربول مع نهاية هذا الموسم.

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