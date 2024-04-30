المعدن النفيس “يتراجع”.. هل نشهد “فرصة ذهبية” لشرائه؟





“تعتبر فترة الآن فرصة ذهبية لشراء المعدن النفيس كقيمة ثابتة وملاذ آمن”، بهذه الكلمات ينصح المختصون المتحدثون مع موقع “الحرة” المتعاملين والمستثمرين، بعد انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وفي يوم الاثنين، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا مع تقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، وارتفاع التركيز على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات الخاصة بالوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقررة لهذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات أكثر وضوحًا حول السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الاثنين بنسبة 0.5% إلى 2327.09 دولار للأوقية “الأونصة”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ووفقًا لمؤشرات موقع “kitco”، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين إلى 2329.50 دولار للأوقية، ولكن الأسعار تظل “متقلبة”.

فهل هو الوقت المناسب للشراء؟

ينصح رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات في اتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، المواطنين بشراء “الذهب”، وخاصة “المشغولات الذهبية” كوسيلة للحفاظ على “القيمة والتزيين”.

وتعتبر الفرصة “مواتية” للشراء، خاصة في مصر، حيث يبلغ سعر الغرام في السوق المصري أقل من نظيره في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه مصري (متوسط 63.9 دولار) خلال إغلاق السبت، وفقًا لموقع “الحرة”.

ويرى رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات أن “شراء المشغولات الذهبية” أفضل من “السبائك”، لأن المصنعية “قليلة” ويتم في الوقت ذاته “حفظ القيمة والتزيين”.

ومن جانبه، يشير المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية المصرية بقيمة 155 جنيها (3 دولار تقريبا) خلال تعاملات، الأسبوع الماضي.

وفي معاملات، السبت، تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات (10 سنت تقريبا)، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات (متوسط 64 دولار)، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيها (متوسط 63.9 دولار)، وفق حديثه لموقع “الحرة”.

وينصح إمبابي بشراء “سبائك أو مشغولات ذهبية” على مراحل لأن الوقت الحالي “مرحلة تذبذب”، وذلك لحفظ القيمة المالية للمدخرات، وليكون الشراء بـ”سعر مناسب” وبتحقيق “متوسطات أسعار”.

هل ينخفض سعر الذهب.. مجددا؟

في 30 أبريل وأول مايو، تجتمع لجنة السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ويربط الباحث المختص بملف الذهب والمجوهرات، وليد فاروق، استقرار أسعار “المعدن النفيس”، بقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى “جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة”، وعلى جانب آخر، ينعكس “خفض معدلات الفائدة” إيجابا على “المعدن النفيس”، الذي لا يدر عائدات، لأنه يخفض من جاذبية الاستثمارات الأخرى، حسبما يوضح لموقع “الحرة”.

ويتوقع فاروق أن ترتفع أسعار الذهب “عندما يبدأ الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة”، والتي سيكون لها تأثير على تحركات الأسعار بالسوق المحلية.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع، وفق وكالة “رويترز”.

الحرة