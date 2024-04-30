الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سيدة القبض على نجلها في الإسكندرية





كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث زعمت إحدى السيدات أن الأجهزة الأمنية قامت بقسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية بالقبض على ابنها بدون سبب مشروع.

وبعد التحقق من الواقعة، تبين أن المزاعم غير صحيحة، حيث كانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل تقوم بتفقد الحالة الأمنية، وخلال ذلك تم إيقاف ابن الشاكية الذي يعاني من البطالة ويمتلك سجل جنائي، إلا أنه لم يكن مطلوبًا بأي أحكام قضائية، وتم إطلاق سراحه بعد التحقق.

وعند استدعاء الشاكية واستجوابها، أفادت بأن ابنها قام بالبقاء ليلاً في منزل أحد أصدقائه الذي يعيش في نطاق القسم دون علمها، وأقرت بتنازلها عن شكواها بعدما اعتقدت بشكل خاطئ أنه تم اعتقاله بسبب إغلاق هاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

القاهرة 24