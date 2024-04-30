بطولة أيتن عامر وإسلام إبراهيم.. طرح البوستر الدعائي لـ فيلم عنب تمهيدا لعرضه في صيف 2024





تقترب الفنانة أيتن عامر والفنان إسلام إبراهيم من الانتهاء من تصوير فيلم “عنب”، الذي من المقرر عرضه خلال موسم أفلام الصيف لعام 2024. وقد قامت الشركة المنتجة للفيلم بالترويج له عبر نشر بوستر دعائي على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث أعلنت عن قرب عرض الفيلم في دور السينما في مصر والوطن العربي.

بجانب أيتن عامر وإسلام إبراهيم، يضم فريق عمل الفيلم كل من: محمود الليثي، محمد رضوان، محمود حافظ، توني ماهر، ونور قدي، بإخراج أحمد نور، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز. تم تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام السابقة، استعدادًا لطرحه خلال موسم الصيف لعام 2024.

القاهرة 24