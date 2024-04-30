رسالة الي حميدتي .. (اذا كان تحت الشجرة او تحت الأرض)





السلام …

والسلام كلمة انت لاتعرفها ولن تحسها ولكنهم علمونا فيما علمونا أن نبدأ رسائلنا بالسلام

..

وربونا على أن السلام واجب علينا حتي لمن لايعرفه ومن لا نعتقد أنه يستحقه حتى.. فقالو

( السلام سنة لاريدة لامحنة )

وليس بيننا وبينك شيء منهما

وبيننا وبينك الدم والبلاد.

وبعد…

ان أسوأ ما يوصف به الرجل فيما بوصف به الرجال الغدر

والخيانة، و ابن البادية العربي الحر لايقبل على نفسه

ذلك…

ولكنك لم تقبل فقط بل إمتهنت تلك الصفات ..

لوثتك السياسية فنسيت. اخلاق الرجال وأخلاق القادة و اخلاق الهمباتة وقطاع الطرق وليس فقط الرجال لأن لقطاع الطرق اخلاق دونها لهم التاريخ ..

وامتهنت العهر حتي استعرت منك ومن،سلوكك العاهرات

فبعت نفسك. وجنودك ووطنك بدراهم معدودات.. والعاهرة لاتبيع وطنها وتبيع مادون ذلك..

اشتريت الرجال بالمال ولو كنت سودانيا أصيلا لعلمت ان ( المحرش مابكاتل )

المحرش لايقاتل بل يقتل عشوائيا وينهب ويسرق ويغتصب ويتحامى خلف النساء والأطفال ويضرب الشيوخ وينتهك حرمات البيوت ..وفي عقائد المقاتلين دروس لم تتعلمها لتعلمها لقواتك …ولم توصهم بها فيما يوصي القادة جنودهم عند الملمات.

…

وزعت الرتب العسكرية ولم توزع معها. عقيدة الجيش واخلاقة ومؤسسيته ..وجمعت مرتزقتك. بلا شروط وغفلت عن

ابسط قاعدة للانضمام للجيش السوداني او اي مؤسسة عسكرية في السودان

ان تكون سوداني الجنسية. ولايقل عمرك عن ثمانية عشر عاما.

ولم تثبت ادنتك في جريمة تمس بالشرق والأمانة.

الحصول على شهادة او اكمال للمرحلة الثانوية.

فتكون في هذه الحالة تجيد الكتابة والقراءة ولديك معرفة ولو بسيطة باللغة الانجليزية

هذه الشروط فقط لتصبح جندي…جندي بسيط لكنه يسوى فيلق كامل من جنودك

المرتزقة والأطفال فاقدي الرشد والفاقد التربوي لاشرف لهم ولا أمانة لايقرأون ولايكتبون .. ولاعقيدة قتالية لهم .

ولم تسأل نفسك لماذا توضع هذه الشروط للانضمام للمؤسسات العسكرية في السودان وفي غير السودان

؟؟؟؟؟هل استوفت قواتك هذه الشروط البسيطة..

اما اذا فكرت في ان تصبح ضابطا فهناك شروط اخري ودراسة لاتقل عن اربع سنوات وتدريب قاسي واختبارات كثيرة لكن اهمها اختبار اعتقد انه يعلمك كيف تتصرف في حال تعرضك للاستفذاذ؟؟ لماذا هذا الاختبار تحديدا لأنك في المستقبل قد تحمل سلاحا فلابد ان تكون عاقل راشد لايستجيب للاستفذاذ بسهولة ولديك اخلاق تحميك والآخرين مما تحمل .فحمل عسسك السلاح كمن يحملون الألعاب بدون عقيدة واحترام وشهروه في وجه الشيوخ والنساء والأطفال والعزل .

يعلمونهم في الجيش عندنا الطاعة لمن هو أعلى رتبة وفي ذلك تعليم لشيء يسمي الاحترام

ولكن أعلى رتبة لايصلها الا من يستحق. ويقتل جنودك بعضهم بعضا بسبب سيجارة .أين أنتم من كل هذا؟؟؟

وجنودك يلبسون الرتب كأنها اكسسوارات نسائية سخيفة. حتي ان الجندي منهم يلبس رتبتي مختلفتين على كتفيه

..مافعلمتوه بالعسكرية عار لن تغسله ادعاءتكم الكاذبة بأن هناك من يرتدي زيكم..

ويحزنني ان اخبرك ان نتانة جنودك وعيونهم الذائعة الضائعة وملامحهم ولهجاتهم هي التي تميزهم وليست ملابسهم لذلك نعرفهم جيدا ولا نخلط بينهم وبين آخرين تدعون انهم يتزيأون بزيك

وهذا ما قلناه في فض الاعتصام حين انكرتم فعائلهم وما اشبه الليلة بالبارحة.

أيها العربي من اي قبيلة جئت و قد

امنك رجالات القبائل واستقبلوك واستمعوا لك وغدرتهم فشردت أبنائهم وقتلهم جنودك واستباحو بيوتهم ونساءهم وشردو أطفالهم وجلس معك ابناء الفور بعد كل مافعلته بهم وبقراهم واهلهم جلسوا معك في سلام جوبا ومدو

لك ايادي بيضاء وقبلو بك وسيطا ومحاورا وقالو ان الثورة تجب ماقبلها

ولكنك لم ترتوي بعد من دماء اهل دارفور فكلما اوجعك الضرب في الخرطوم هجمت عليهم كما يهاجم الذئب المجروح فريسته. اي نوع من الرجال انت اي نوع من المقاتلين انت؟

ولكن الناظر في تأريخك يأسف عليك

انت صناعة الكيزان شروك بالمال والذهب وبدلة عسكرية فقاتلت عنهم ثم غدرت بهم ليس لأنك مع الشعب او الثورة ولكن لأنك غادر. ..واحتواك المجلس العسكري فتمددت وتضخمت و تحالفت مع قحت لتغدر به.. وسوف تغدر بقحت وبعدها تغدر بمن يقاتلون معك من أبناء القبائل الأخرى و من جنود وتغدر بمن يساندونك عالميا فتبيع روسيا لامريكا وامريكا لكوريا انت هو الشيطان نفسه وربيب الشياطين وأكثر ما يوجعني في حديثك زعمك انك أتيت لجلب الديمقراطية للشعب السوداني..

والسؤال البديهي هل فوضك الشعب السوداني لتجلب له الديمقراطية واي ديمقراطية ملطلخة بالدماء هذه؟

أسفي عليك ..واسفي على زمان اتي بك واسفي على من يدعمونك. ويقفون من خلفك…

لا يعيننا أنك كنت حيا اوميتا…

لأنك في أعيننا وقلوبنا ودموعنا رجل ميت

…..

وتتوالى الرسائل..

د. منال خضر