د. عنتر حسن: اقبض المندسين !!





أسوأ من يعيقون انتصار القوات المسلحة هم الخونة والعملاء و المندسين، وخطورتهم تكمن في أنهم يلبسون نفس لباسنا ولونهم هو نفس لوننا، يتعايشون معنا، وياكلون ويشربون وينامون معنا، ولكن مهمتهم فقط انهم ينتظرون الطلقة الأولى في مناطقهم ليتحولوا لمخبرين يدلون جنود العدو داخل شوارع المدن على كل النظاميين من الجيش والشرطة والمعاشيين،

ومن يملكون العربات والمال، ويصبحون لاحقا ايضا قناصة يعيقون تحرك جنودنا ويربكون خططهم القتالية، ونجد أن بعض من هؤلاء الخونة المندسين يتم تهيئهم لتقديمهم كحكام ودعاة لمخاطبة المجتمعات في القرى والمدن ومحاولة بث التطمينات المؤقتة فيهم وتحييدهم.

وهؤلاء هم الاعداء الحقيقيين وليس عليكم ببعيد ما حدث في الجزيرة. والاسوأ من هولاء، هم بعض المسؤولين او النظاميين من ضعاف النفوس من الذين يتعاملون مع هؤلاء المندسين بعد إغرائهم بالمال، ويتيحون مساحات كبيرة للعدو تمكنهم من تهريب أسلحة العدو وتقويتهم، والاطلاع على كل الخطط التأمينية وجعل خطط القوات الامنية مكشوفة ومتاحة للعدو.

د. عنتر حسن