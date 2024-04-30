



نجحت الإمارات في استخدام بريطانيا لتعطيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي كان من المفترض أن تنعقد اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 لمناقشة شكوى السودان ضدها بسبب عدوانها السافر على أرضه و شعبه إلى شهر مايو المقبل !!

يبدو أن إستثمارات (الصندوق السيادي الإماراتي) و (الرشا) المقبوضة و أشياء أخرى جعلت (الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس) و بلد (الديمقراطية العريقة) تنسى و تركل تأريخها كله و تخضع لدولة حديثة التكوين صغيرة المساحة قليلة الخبرة تأسست في مطلع سبعينات القرن الماضي !!

لقد سقطت بريطانيا و هذا ليس بجديد عليها و انكشفت عنها (أوراق التواليت) التي كانت تحاول أن تستر بها عورتها المكشوفة أصلاً !!

التأجيل لن يفيدكم و ستظل دعوات و لعنات ملايين الشعب السوداني تلاحقكم و تقض مضاجعكم ، و سيتم فضحكم أمام العالم بالكشف عن كل الأدلة التي تثبت تورطكم في قتلنا و تدمير بلادنا و نهب أموالنا و ممتلكاتنا !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

29 أبريل 2024