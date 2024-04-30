التأجيل لن يفيدكم
نجحت الإمارات في استخدام بريطانيا لتعطيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي كان من المفترض أن تنعقد اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 لمناقشة شكوى السودان ضدها بسبب عدوانها السافر على أرضه و شعبه إلى شهر مايو المقبل !!
يبدو أن إستثمارات (الصندوق السيادي الإماراتي) و (الرشا) المقبوضة و أشياء أخرى جعلت (الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس) و بلد (الديمقراطية العريقة) تنسى و تركل تأريخها كله و تخضع لدولة حديثة التكوين صغيرة المساحة قليلة الخبرة تأسست في مطلع سبعينات القرن الماضي !!
لقد سقطت بريطانيا و هذا ليس بجديد عليها و انكشفت عنها (أوراق التواليت) التي كانت تحاول أن تستر بها عورتها المكشوفة أصلاً !!
التأجيل لن يفيدكم و ستظل دعوات و لعنات ملايين الشعب السوداني تلاحقكم و تقض مضاجعكم ، و سيتم فضحكم أمام العالم بالكشف عن كل الأدلة التي تثبت تورطكم في قتلنا و تدمير بلادنا و نهب أموالنا و ممتلكاتنا !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
29 أبريل 2024
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