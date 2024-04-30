هل هو مرض نفسي؟ اعرفوا أسباب هوس التنظيف وطرق التعامل معه





إذا أصبح تنظيف المنزل وترتيبه وتطهير كل ما تقوم باستخدامه يمثل عبئا يعوقك عن الاستمتاع بحياتك، فهذا يعني أنك تعاني من هوس التتظيف الذي يحتاج إلى مشورة وعلاج.

كلما نظرت إلى سطح الطاولة تقوم بمسحها أكثر من مرة وتستخدم مطهرات مختلفة، أو تمسحين أرضيات المنزل أكثر من مرة يوميا حتى مع عدم وجود سبب لذلك، أو غسل اليدين عشرات المرات يوميا جميعا سلوكيات قد تشير إلى هوس التنظيف الذي لا يعني حب النظافة، ولكنه يتحول إلى اضطراب يؤثر على الحياة الاجتماعية.

كيف أعرف أنني أعاني من هوس التنظيف؟

هوس التنظيف أو وسواس النظافة هو أحد أشكال اضطراب الوسواس القهري الذي يوضح موقع مايو كلينك أنه اضطراب يأتي في صورة نمط من الأفكار والوساوس التي تدفع الشخص إلى سلوكيات متكررة، تسمى السلوكيات القهرية التي يشعر الشخص أنه مضطر للقيام بها للتخفيف من التوتر، مما يعيق أنشطته اليومية ويسبب له الضيق.

وسواس النظافة صورة من هذا الاضطراب، فإذا كنتِ تشعرين بالرغبة الملحة في غسل يديك باستمرار خوفا من التلوث والجراثيم لدرجة إصابة يديك بالتقرح أو التشقق، فقد يعني ذلك معاناتك مع هوس التنظيف، خاصة أن فعل التنظيف وترتيب المنزل يجلب السعادة في أغلب الأحيان، بينما الهوس بالنظافة والخوف من التلوث يرافق مشاعر الخوف والقلق والضيق.

ولذلك لا بدّ من استيعاب أن هوس التنظيف إذا رافقه عدد من الأعراض قد يشير إلى الإصابة باضطراب الوسواس القهري الملوث، وهو أحد أنواع اضطرابات الوسواس القهري- حسبما يشير موقع treatmyocd- فليس كل محب للنظافة والترتيب يعاني من الهوس، ولكن يتعلق الأمر بعدد من الأعراض.

ما هي أعراض هوس التنظيف الشائعة؟

حتى تكتشف ما وراء الرغبة الملحة في التنظيف المفرط عليك استكشاف الأعراض التي قد تحدد إصابتك بوسواس النظافة وتخطي الأمر من مجرد شعور بالراحة عند ترتيب المنزل والجلوس في بيئة نظيفة إلى اضطراب يحتاج إلى مساعدة متخصصة، وهو ما يعرف بالوسواس القهري التلوثي Contamination OCD.

يمكن تمييز هذا الوسواس من خلال أنماط الأفكار التي تسيطر على الشخص، والتي تتمحور حول الخوف من الجراثيم إذا قرر الذهاب إلى أي مكان، والقلق من نقل هذه الجراثيم إلى أفراد أسرته، والخوف من مصافحة الآخرين واستخدام المراحيض العامة، أما أبرز أعراضه التي يمكن ملاحظتها:

الخوف والاشمئزاز من الأوساخ أو إفرازات الجسم أو القمامة أو أي أمور أخرى.

الرغبة المُلحة في غسل اليدين باستمرار لعشرات المرات في اليوم الواحد أو الاستحمام بشكل متكرر.

الإفراط في تنظيف الأسطح بالمنظفات والمطهرات، حتى مع عدم وجود داعي لذلك.

طقوس مقدسة لا يمكن التهاون في خطواتها يتبعها الشخص من أجل تطهير وتنظيف نفسه، وإذا تمت مقاطعته يكرر الخطوات من البداية، ويقوم بعدّها.

عدم السماح لأي شخص بتجاوز مساحتك الآمنة.

التخلص من الأشياء التي يُشتبه في أنها ملوثة على الفور.

تلف البشرة بسبب التنظيف المفرط.

التأكد من سيمترية كل ما يحيط به، فالأسطح يجب أن تكون متوازنة.

محاولة تذكر كل مرّ به يوميا للتأكد أنه لم يلوث نفسه أو ينقل التلوث للآخرين.

التهرب وتجنب التجمعات او التنقل باستخدام المواصلات والاختلاط بالآخرين حتى لا يتلوث.

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سبب وسواس النظافة

كثير من الأشخاص يشعرون بالراحة والاسترخاء بعد أن يقوموا بتنظيف غرفهم وتطهير المنزل، ولكن مع تحول الأمر إلى سلوك قهري يقوم به الشخص ليخفف من شعوره بالتوتر والقلق والخوف، وينزعج من اضطراره إليه للدرجة التي تُعيق قيامه بأنشطة أخرى، يعني وجود دوافع وأسباب أخرى أدت لذلك.

نتبين أسباب هوس التنظيف إلى درجة الوسواس القهري، من خلال العوامل التي أشار إليها موقع mainspringrecovery، وهي:

الحالة العقلية

من الممكن أن يكون هوس النظافة أحد أعراض أمراض عقلية أخرى، مثل الوسواس القهري أو اضطرابات القلق، مما يجعل الحالة العقلية غير مستقرة، وتتداخل الأفكار جميعا.

آلية لمواجهة التوتر

يجد الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر الشديد والضغط في التنظيف وتطهير ما يحيطهم وسيلة للتخفيف من القلق، كما يمنحهم ذلك شعورا بالسيطرة. ومع الاعتماد على التنظيف المفرط للتحكم في التوتر قد يتحول الأمر إلى هوس للتمكن من إدارة العواطف والمشاعر القوية الجارفة.

الصدمات النفسية

من دون أن يعي الشخص قد يجد نفسه يلجأ إلى التنظيف بهوس للهروب من سوء المعاملة أو العنف والإهمال، وذلك للتخفيف من وقع الصدمة النفسية، كما أنه يُعد وسيلة تمنح الشخص شعورا بالأمان والسيطرة.

الضغوط الثقافية والمجتمعية

تعزيز سلوك النظافة وتطهير المنزل وكذلك النظافة الشخصية فعل محمود ومطلوب لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية، ولكن في بعض الأحيان يأتي تعزيز صفات النظافة المفرطة والتنظيم الملتزم باعتباره سلوك الناجحين الذي يساعد على الإنتاجية، مما يولد ضغطا لدى البعض لاتباع هذا السلوك ويتحول إلأمر إلى تنظيف قهري للشعور بالنجاح.

من المحتمل أن تتواجد أسباب أخرى تتعلق بالبيئة والتربية أو الصفات الجينية والسلوكيات، ولذلك من المهم زيارة المختصين مع تفاقم أعراض هذا الهوس.

علاج وسواس النظافة

يتحدد علاج وسواس نظافة البيت والبيئة المحيطة وفقا لرؤية الطبيب المختص، فمع تفاقم الأعراض وعدم قدرة الشخص على التحكم في سلوك التنظيف القهري، حينها يجب زيارة معالج نفسي وطبيب يمكن أن يرشدك إلى خيارات متعددة للعلاج، وقد يكون منها:

العلاج المعرفي السلوكي: وهو من العلاجات نفسية الفعّالة خاصة مع من يعانون من الوسواس القهري، فيتم العمل على التعامل مع الأفكار القهرية والتخفيف من الشعور بالقلق.

التعرض ومنع الاستجابة: وهو أحد أساليب العلاج النفسي التي تعمل على تحديد محفزات هذا السلوك، الخارجية والداخلية، بما يجعل الشخص قادر على مواجهة المواقف الصعبة دون الهروب منها بالتنظيف.

العقاقير: من الممكن أن يجأ الطبيب إلى وصف الأدوية التي تخفف من اضطراب القلق، وتقليل أعراض الوسواس القهري.

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أما السلوكيات الوقائية التي قد يقوم بها الشخص أولا للتعامل مع هوس النظافة، فهي تضم:

وضع وقت محدد للتنظيف يوميا مع الالتزام به، من خلال جدول بمواعيد محددة لترتيب الأولويات والمسئوليات الأخرى.

التخلص من الأفكار السلبية

الحرص على التخلص من الأفكار القهرية، واستتبدالها بأفكار إيجايبة.

ممارسة اليقظة الذهني مثل التأمل واليوجا وتمارين التنفس، التي تساعدك على التحكم في التنظيف القهري.

طلب المساعدة من متخصص للتحكم في هذه الأعراض وعلاجها.

الاهتمام بالنظافة الشخصية والبقاء في بيئة معقمة أمر مُستحب وضروري، ولكن التحول إلى هوس يجعل الشخص في حالة ضيق وانزعاج ويعيق ممارسته لحياته الطبيعية وأنشطته المختلفة… اخبرونا إذا أصيبتم بهوس التنظيف.

العين الاخبارية