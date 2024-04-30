نهب أكثر من 45 الف جوال سماد بمشروع الجزيرة





أعلن الدكتور إبراهيم مصطفى على محافظ مشروع الجزيرة عن خطة عاجلة لصيانة قنوات الري للدخول في العروة الصيفية بزراعة ٥٠ مليون فدان مؤكدا عدم وجود مجاعة بالسودان .

ووصف محافظ مشروع الجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة أمانة الحكومة ببورتسودان للحديث عن الوضع الإنساني الراهن في السودان ٬ وصف الدمار الذي احدثته مليشيا الدعم السريع دمار ممنهج لمشروع الجزيرة بتدمير البنية الأساسية للمشروع الذي يمثل مساحة ٨٠ – ٨٥ .

وقال المحافظ ان المليشيا نهبت كل المخازن في ثلاثة مناطق حيث نهبت اكثر من ٤٥ الف جوال سماد وأكثر من ٣٥ جوال داب وعدد ٤٥ عربية بوكس وكل الاساسات والمعدات الموجودة في المكاتب بالإضافة إلى كسر عدد كبير من مخازن التفاتيش مشيرا ان هذا حصر أولى يقدر بأكثر من ٥٠ مليار جنيه سوداني.

وتأسف لدخول المليشيا للجزيرة مع بداية حصاد محصول العروة الصيفية واصفا ان الإنتاجية كانت عالية جدا .

وقال المحافظ ان موطني الجزيرة امتصوا الصدمة الأولى وعادوا الي حواشاتهم بافتتاح عملية الحصاد بالمناقل مشيراً إلى أن الجزيرة تتكون من قطاعين المناقل وهو تحت سيطرة القوات المسلحة وقطاع مشروع الجزيرة به عشرة اقسام ٨٠ – ٨٥ ٪ من هذه المساحة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع وأكد ان سرقة المحاصيل عنوة المقصود منها زل إنسان الجزيرة وأشار إلى تفاهمات مع شركات القطاع الخاص ووزارة المالية بتمويل جزئي لمحاصيل العروة الصيفية في بعض المحاصيل.

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