“دحر المليشيا المتمردة” .. مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد القوات

تفقد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف قوات الاحتياطي المركزي و دائرة الطوارئ والعمليات بالولاية وإدارة شرطة تأمين الجامعات اضافة للارتكازات والنقاط الشرطية المشتركة ، مشيدا بأداء الأجهزة الأمنية وتناغمها للحد من الظواهر السالبة ومساندتها لتحقيق الاستقرار الأمني بالولاية ، مؤكداً على مساندة القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري ووقوفها سداً منيعا لمجابهة كل المهددات بالبلاد حتي يتم دحر المليشيا المتمردة مشيراً الي اهتمام رئاسة شرطة ولاية القضارف بتذليل كافة الصعاب التي قد تعترض سير الاداء.

كما تفقد سيادته قوة الارتكاز بمنطقة (ام قلجة) التي تعمل في ظروف استثنائية من أجل بسط الأمن والطمأنينة مؤكداً دعمه الكامل وحرص رئاسة شرطة ولاية القضارف على توفير كافة المعينات التي تساعد في استعداد وجاهزية الشرطة لمساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان