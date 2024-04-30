شرطة دبي تضبط 967 متسولاً وبائعاً متجولاً وعمالة مُخالفة





ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي القبض على 967 فردًا يشتبه في كونهم متسولين، أو باعة متجولين، أو عمالة مخالفة، بالتعاون مع مراكز الشرطة في الإمارة. تم توزيع هذه العمليات بين 396 متسولًا، و292 باعًا متجولًا، و279 فردًا من العمالة المخالفة، خلال فترة حملة “كافح التسول” التي انطلقت في شهر رمضان المبارك.

وأكد العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، على التزام شرطة دبي بتوعية المجتمع بمخاطر التسول على مدار العام، مع التركيز الزائد خلال شهر رمضان المبارك والأعياد. هذا يأتي نتيجة لزيادة محاولات المتسولين استغلال هذه الفترات، مما يعرض أمن وسلامة الجميع للخطر، خاصةً مع انتشار الباعة المتجولين الذين يقدمون بضائع غير معروفة المصدر وبحالات سيئة العرض والتخزين.

وأشار العميد الشامسي إلى أن الحملة تهدف إلى مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع الإماراتي وتوجيه الأفراد إلى القنوات الرسمية والموثوقة للتبرع والعمل الخيري، لضمان وصول المساعدات والتبرعات إلى من يحتاجونها بالفعل.

وأضاف “إن ظواهر التسول والباعة المتجولين وحتى وجود عمالة مُخالفة، يُهدد أمن المجتمعات وحياة وممتلكات أفراده، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، خاصة وأنها قد ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم كالسرقة والنشل، واستغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول على سبيل المثال، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وادعاء الفقر والعوز، وهو ما يعلله المتسولون للحصول على المال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون. وندعو أفراد المجتمع لتوزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي بالتوجه إلى الهيئات والجمعيات الخيرية المعتمدة بالدولة.”

كما دعا العميد الشامسي إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين أو التعامل مع العمالة المُخالفة، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة “عين الشرطة” المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب خدمة e-Crime، المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae .

صحيفة الامارات اليوم