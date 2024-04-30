مضيفة بالقطرية تمنع مواطناً وأسرته من صعود الطائرة





تقدم مواطن قطري بشكوى ضد مضيفة في الخطوط الجوية القطرية بعد تعرضه وعائلته لموقف محرج أثناء محاولتهم الصعود إلى الطائرة. في الواقع، تعرض أحد أفراد عائلته لعارض صحي أثناء رحلة الحافلة المتجهة إلى الطائرة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، عندما حاولوا الصعود مرة أخرى، رفضت المضيفة بشدة السماح لهم بالدخول.

في تفاصيل الشكوى، زعم المواطن أنه بعد إنهاء جميع إجراءات السفر في الوقت المحدد، تأخرت رحلتهم بسبب حالة صحية لأحد أفراد العائلة ناجمة عن الإجهاد والحرارة داخل الحافلة. بالرغم من تدخل الإسعاف وتحسن حالة المصاب، رفضت المضيفة السماح للمسافر بالصعود مع عائلته، مما أثار غضب المواطن واستياؤه من سوء المعاملة.

كما أعرب عن أسفه لعدم إظهار أي تعاون من جانب موظفي الخطوط الجوية القطرية، مما أثار الانزعاج والإحساس بالاستهانة بحالة الأسرة، قائلاً: «يجب أن أتوجه للقاء أحد المسؤولين لمناقشة الواقعة التي تعرضنا لها كعائلة. وكان بالإمكان لنا السفر على الرحلة كما هو مخطط لها، بدون تدخل غير مبرر من الموظفين، خاصة مع استقرار حالة المسافر (الابنة) وتأكيد الفحوصات الطبية سلامتها.وأضاف المواطن أن الخطوط الجوية القطرية رفضوا استرجاع قيمة التذاكر بالكامل، مما دفعه للتوجه إلى مكتب الشركة للمطالبة بحقه، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي اعتذار عن الحادثة التي تعرضوا لها ولم تتخذ الشركة أي إجراء لاستعادة حقوقه .وختم المواطن شكواه معربًا عن تضررهم النفسي والمادي جراء هذه التجربة السلبية، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وتعويضه عما لحق به من خسائر جراء إلغاء السفر وما ترتب عليه من ارتباطات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

الشرق القطرية