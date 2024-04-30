الصحة والبلدية تردان على ما يتداول بوسائل التواصل حول الأطعمة الملوثة وإغلاق مطاعم في قطر





أفادت وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية بأن الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول إغلاق مطاعم في قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارتان في بيان مشترك نُشر على منصة إكس الثلاثاء أن جميع المواد الغذائية في البلاد تُخضع لرقابة صحية مشددة، من خلال حملات وجولات تفتيشية مستمرة على المنشآت الغذائية والأطعمة المقدمة في جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة.

وأضاف البيان أنه لم يُسجَّل أي مخالفات غذائية تؤدي إلى تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق أي منشأة غذائية لهذا السبب، مع استمرار أخذ عينات من المواد الغذائية لفحصها في المختبر المركزي وفقًا للإجراءات المعتمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها.

لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة 16000 ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية 184.

الشرق القطرية