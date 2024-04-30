مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية تصل الكويت





يبدو أن التحركات الطلابية التي شهدتها الجامعات الأمريكية وصلت إلى الكويت، حيث نظم الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، اليوم الاثنين، “وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية” في ساحة كلية العلوم.

تهدف الوقفة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم النشاط الطلابي الذي يناصر فلسطين وأهل غزة بشكل خاص.

عبد الهادي العجمي، عضو مجلس الأمة وأستاذ التاريخ في جامعة الكويت، أكد أن “تاريخ الكويت الطويل في دعم القضية الفلسطينية يلزمنا بالمشاركة في هذا النشاط”، وأشار إلى أن “هذا التجمع في حرم جامعة الكويت يبرز أهمية تحرك العلماء والجامعات والمؤسسات”.

وأضاف بأن “لا أحد يستطيع التحكم في حركة الطلبة الكويتيين”، مشيرًا إلى أن “العالم يشهد حاليًا تحركًا قويًا من قبل العلماء والأساتذة والطلاب لدعم القضية الفلسطينية”.

وعلقت الكاتبة الكويتية سعدية مفرح على الوقفة قائلة: “إن تفاعل الطلاب والطالبات اليوم في الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية ملفت للنظر، ونود أن نوجه التحية لطلبة وطالبات جامعة كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى في العالم الذين ينضمون في التضامن مع غزة”.

ومنذ 18 أبريل الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات المناوئة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، وهو ما دفع السلطات إلى إرسال مزيد من عناصر الشرطة واعتقال المئات من الطلاب لقمع الحراك، قبل أن تتوسع إلى دول أخرى.

الشرق القطرية