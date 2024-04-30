مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة





أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

وأشار السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد في الرياض برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ناقش جميع القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع.

وأكد كذلك رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ووقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين.

وجدد الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.

الشرق القطرية