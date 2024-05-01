السياحة في السعودية تنمو بـ 10 %





أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي في المملكة سجل نموًا بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. جاءت تصريحات الخطيب خلال مقابلة مع تلفزيون “العربية بزنس”، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، حيث أشار إلى زيادة الإنفاق بنسبة 17 في المئة.

لم يذكر الوزير السعودي أرقامًا محددة حول السياحة خلال الربع الأول، لكنه أكد أن المملكة تسعى لتحقيق نمو ملموس خلال العام بأكمله. وأضاف أن أكثر من 100 مليون سائح زاروا المنشآت السياحية في المملكة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 150 مليار ريال (40 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقطاب 110 ملايين سائح هذا العام و150 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الإنفاق على السياحة الوافدة والصادرة في المملكة بلغ 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في العام الماضي، وذلك وفقًا لتصريحاته.

الشرق القطرية