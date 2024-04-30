عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام يشهد تدشين وصول الرافعات الجسرية الجديدة لهيئة المواني البحرية





أشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري #إبراهيم_جابر_إبراهيم بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به هيئة الموانئ البحرية في ترقية وتطوير العمل بالموانئ وحرصها على مواكبة التطور العالمي في حركة التجارة الخارجية ونقل البضائع دعما للاقتصاد الوطني.

وعبر سيادته لدى مخاطبته حفل تدشين وصول الرافعات الجسرية من الصين بتمويل خالص من هيئةالمواني البحرية، بحضور والي ولاية البحر الأحمر، وعدد من الوزراء ومدير عام الهيئة عن شكر السودان حكومة وشعبا علي الدعم الذي تقدمه الصين عبر شركاتها العاملة في السودان ومساهمتهم في تطوير الأداء بهيئة المواني البحرية.

ووصف عضو مجلس السيادة الرافعات الجسرية الجديدة بأنها إضافة حقيقية لمواكبة التطور العالمي ونقلة نوعية في الأداء التشغيلي للموانئ.

وبشر سيادته الشركاء العاملين في المجال البحري والخطوط البحرية التي تعمل في حوض البحر الأحمر ووكالات الملاحة البحرية والذين يعملون في مجال الصادر والوارد واتحاد اصحاب العمل، باسهام الإنجاز في تسهيل حركة النقل والاقتصاد والصادر والوارد بنسبة انتظار صفر في المئة.

وترحم سيادته على ارواح شهداء معركة الكرامة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

من جانبه أوضح وزير النقل المكلف المهندس أبوبكر أبوالقاسم أن هذه الرافعات الجسرية الضخمة ستسهم بصورة لافتة في تطوير المواني وزيادة القدرة الاستيعابية وتسريع عملية الشحن والتفريغ والحمولات في زمن قياسي.

وأكد سيادته أن وزارته والعاملين بهيئة المواني البحرية يعملون على سد الثغور خلف قواتهم المسلحة وقيادتها رغم الحرب والحصار.

وكشف سيادته أنه وبعد شهر من الان سيكون هنالك إتصال ملاحي بين ميناء حلفا النهري و ميناء بورسودان البحري عبر خط سكة حديد حلفا بورتسودان.

من جانبه أعرب مدير هيئة المواني البحرية كابتن محمد حسن مختار عن شكره وتقديره للعاملين بالهيئة على الجهود المقدرة التي بذلوها وتحملهم لنفقات تمويل إستيراد الرافعات عبر عملهم الدؤؤب.

وأبان المهندس نادر محمد أحمد مدير الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية بالهيئة أن هذه الرافعات والمعدات الهندسية تحتوي على اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في التحكم والسرعة وسلامة الأداء والقدرة على التعامل مع أحدث أنواع الحاويات والتي تفوق سعتها ١٨٠٠٠ حاوية ولها القدرة على مناولة مايفوق ال٢٢ حاوية وتصل قدرة الرافعات لما يفوق ال١٢٥ متر في حالة السكون مايمكنها مع التعامل مع اضخم السفن.

وأشار سيادته أن جميع المواصفات ووضع العطاءات تم عبر عمال هيئة المواني بخبرات سودانية خالصة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي