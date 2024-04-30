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شاهد بالصورة.. الفنانة مروة الدولية تعود لخطف الأضواء على السوشيال ميديا بلقطة رومانسية جديدة مع عريسها الضابط الشاب

2024/04/30
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عادت الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها بلقطة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, في إطلالة حديثة مع زوجها الضابط الشاب خلال جلسة تصوير بعد عقد قرانهما قبل أيام.

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المطربة الضجة خطفت الأضواء بلقطة رومانسية وهي تضع رأسها على حضن زوجها, وكان زواج المطربة مروة الدولية قد تصدر الترند وأصبح الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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