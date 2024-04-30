شاهد بالفيديو.. الفنانة رؤى نعيم سعد ترد على سخرية الجمهور: (قالوا أنا لبست “سروال” أبوي تلبسوا الجبص أن شاء الله.. ما عاوزة أعرس نهائي لهذا السبب.. وأنا وأبوي ياريت حالنا يكون زي حال رونالدينهو)





تعرضت الفنانة السودانية الشابة رؤى محمد نعيم سعد, لسخرية كبيرة من قبل متابعيها على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة إبنة الكوميديان السوداني الشهير في بث مباشر من مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السوزدان تلقت من خلاله عدد من التعليقات الساخرة.

وقالت رؤى في ردها على التعليق الأول الذي قال فيه ساخر أنها ظهرت بسروال والدها, تلبسوا الجبص أن شاء الله.

وتابعت رؤى, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: البعض شبهني باللاعب البرازيلي رونالدينهو وذكروا أنني إبنته, وأقول لهم (أنا وأبوي ياريت حالنا يكون زي حال رونالدينهو) بسبب ثروته الطائلة.

كما ردت المطربة الشابة على تعليق من أحد المتابعين عرض عليها الزواج, وقالت: (أنا ما عاوزة أعرس نهائي والعرسوا عملوا شنو غير جابو شفع قليلين أدب منعوهم من المرقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين