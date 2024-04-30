الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية: نحن في الشدة بأس يتجلى!

قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله بأن قواتنا تحرز تقدما في كل المحاور، وهي مستمرة بإذن الله في أداء هذا الواجب الوطني حتى يستعيد الوطن عافيته وتعود الطمأنينة والأمن لكل ربوع بلادنا الغالية.

▪︎ ملحمة الكرامة هي لوحة وطنية تشكلها جهود وعرق ودماء كافة أبناء السودان الخلص في القوات النظامية بجانب رفقاء السلاح والمصير في القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح وهي مكون أصيل بكل متحركاتنا في كافة المحاور بجانب المستنفرين، والجميع يبذل الغالي والنفيس في سبيل دحر المرتزقة ومتمردي مليشا آل دقلو الإرها_بية.