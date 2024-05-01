المدير العام لقوات الشرطة يشيد بأداء الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر

جدد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة أهمية إشراك المجتمع في العملية الأمنية من خلال برامج وأهداف الشرطة المجتمعية التي تسعى إلى تنسيق كافة الجهود الرسمية والشعبية للمحافظة على التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية وبسط التأمين المجتمعي وفق رؤية جديدة في المجتمع.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم إدارة الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة الطاهر البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات واللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر

الأحمر واللواء شرطة ابراهيم مصطفي مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة.

والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة والأستاذ فتح الرحمن لقمان مسؤول اللجان المجتمعية بالولاية ، مضيفاً أن إدارة الشرطة المجتمعية من الإدارات المهمة التي يقع على عاتقها عمل مجتمعي كبير في دعم واستقرار المجتمع عبر اللجان المجتمعية بالاحياء، مؤكداً دعم رئاسة قوات الشرطة لكل برامج وأهداف الشرطة المجتمعية حتى تضطلع بدورها كاملاً في حماية وتأمين المجتمع من كافة المهددات.