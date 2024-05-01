سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يشيد بأداء الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر
جدد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة أهمية إشراك المجتمع في العملية الأمنية من خلال برامج وأهداف الشرطة المجتمعية التي تسعى إلى تنسيق كافة الجهود الرسمية والشعبية للمحافظة على التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية وبسط التأمين المجتمعي وفق رؤية جديدة في المجتمع.
جاء ذلك لدى تفقده اليوم إدارة الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة الطاهر البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات واللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر
الأحمر واللواء شرطة ابراهيم مصطفي مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة.
والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة والأستاذ فتح الرحمن لقمان مسؤول اللجان المجتمعية بالولاية ، مضيفاً أن إدارة الشرطة المجتمعية من الإدارات المهمة التي يقع على عاتقها عمل مجتمعي كبير في دعم واستقرار المجتمع عبر اللجان المجتمعية بالاحياء، مؤكداً دعم رئاسة قوات الشرطة لكل برامج وأهداف الشرطة المجتمعية حتى تضطلع بدورها كاملاً في حماية وتأمين المجتمع من كافة المهددات.
من جانبه دعا اللواء شرطة الطاهر البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات منسوبي الشرطة المجتمعية إلى أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية لصالح العملية الأمنية من خلال تفعيل العمل المجتمعي بإنفاذ الخطط والبرامج عبر اللجان المجتمعية بالأحياء لتحقيق أهداف السلم المجتمعي.
اللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر أشار للاهتمام الكبير الذي توليه شرطة الولاية لبرامج الشرطة المجتمعية بالولاية من خلال إسهامها في تعزيز العملية الأمنية بالولاية.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر تضم عدد (190) لجنة مجتمعية موزعة على ثلاثة قطاعات بالولاية منها عدد (86) لجنة بالقطاع الجنوبي و(60) لجنة بالقطاع الشرقي إضافة إلى عدد (44) لجنة مجتمعية بالقطاع الأوسط تعمل بتناغم وتجانس في كشف الظواهر السالبة بمحليات الولاية المختلفة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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