السودان وقطر يتفقان على انشاء مصفاة للذهب بالدوحة





اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة بالتعاون مع رجال الأعمال القطريين، لتسهيل استقبال صادرات الذهب من السودان. جاء هذا الاتفاق خلال لقاء بين السيد الفاتح عبد الله يوسف، وزير التجارة والتموين في السودان، ومعالي محمد حمد بن قاسم ال ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، على هامش فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان، المقام في قطر خلال الأيام 29 و30 من أبريل الحالي.

أكد اللقاء على أهمية التعاون الثنائي في المجال التجاري، وتم مناقشة جوانب الشراكة لتسهيل عمليات الصادر والوارد بين البلدين. وأكد الوزير القطري على جاهزية بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل الأعمال التجارية.

وشارك وزير التجارة والتموين السوداني في النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي استضافتها قطر في الفترة من 29 إلى 30 أبريل الحالي. وأشار الوزير الفاتح عبد الله يوسف إلى أن المنتدى ناقش الفرص الإيجابية والعلاقات القوية بين الأطراف المشاركة، والتي تمثل منصة واعدة للتعاون والتنمية. كما أشار إلى حرص قطر على دعم قضايا مجموعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وخلق فرص واعدة للتعاون بينهما.

سونا