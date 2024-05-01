نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين يصل سنار خط النار

وصل الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، إلى مدينة سنار الثلاثاء، برفقة اللواء ركن محمد عباس اللبيب، نائب مدير جهاز المخابرات العامة.

وكان في استقباله اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله أدم عبدالله، قائد متقدم لنيل الأزرق – سنار، بالإضافة إلى أعضاء لجنة أمن الولاية، حيث تلقى توجيهات وتنويراً إضافياً حول سير العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية. قام الفريق أول ركن كباشي بجولة تفقدية داخل مدينة سنار، تضمنت زيارة عدد من المرافق والمؤسسات، وشهدت هذه الجولة استقبالاً حاشداً وهتافات من قبل المواطنين خلال زيارته للمرافق والمؤسسات في المدينة.

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