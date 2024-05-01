سياسية
البرهان يزور الولاية الشمالية ومواطنو مروي يتدافعون لاستقباله – شاهد الفيديو
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للولاية الشمالية ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات وذلك يوم الثلاثاء .
وكان في استقباله بمطار مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر قائد الفرقه 19مشاة بمروي.
حيث تدافع مواطنو مدينة مروي لاستقباله، وحيا سيادته جموع المواطنين الذين خرجوا لاستقباله بمدينة مروي.
وتفقد سيادته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ١٩ مشاة بمروي و تلقى سيادته تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.
إعلام القوات المسلحة
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