البرهان يزور الولاية الشمالية ومواطنو مروي يتدافعون لاستقباله – شاهد الفيديو

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للولاية الشمالية ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات وذلك يوم الثلاثاء .