ريال مدريد يتعادل أمام البايرن في أبطال أوروبا





ريال مدريد الإسباني عاد بتعادل مهم من ملعب بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب أليانز أرينا.

سجل لبايرن ليروي ساني في الدقيقة 53، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور هدفين في الدقيقة 24 و83 من ركلة جزاء.

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