كلاكيت خامس مرة.. الهلال مدمر أحلام الاتحاد





أكد الهلال تفوقه على منافسه التقليدي اتحاد جدة بفوز جديد، هذه المرة في كأس الملك، بعد أداء رائع أمام الجماهير في ملعب “الجوهرة المشعة”، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الهلال.

وسينتظر الهلال الفائز من مباراة النصر والخليج لمواجهته في المباراة النهائية المقبلة. وتعتبر هذه البطولة الخامسة التي يخسرها اتحاد جدة هذا الموسم بسبب الأداء الرائع للهلال.

فقد خسر الاتحاد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال وكأس الدرعية للسوبر السعودي، كما خرج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وأصبح تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين مسألة وقت، حيث يحتاج للفوز في مباراتين فقط، بينما تتجه آمال الاتحاد نحو التأهل لدوري النخبة الآسيوي عن طريق احتلال المركز الثالث في الترتيب.

كووورة