سياسية

وزير الخارجية التشادي: علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له!

2024/05/01
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تشاد

قال وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف للجزيرة مباشر:
– سعينا لرأب الصدع بين الجيش والدعم السريع قبل اندلاع الحرب بين الطرفين
– نتحدى أي مسؤول سوداني يثبت تورطنا في القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع
– نتعامل مع طرفي القتال في السودان بحيادية وندعم أي حل سلمي لوقف الحرب
– علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له
– مستعدون لاستقبال البرهان وحميدتي من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة
– لدينا دلائل على تورط حكومة بورتسودان في دعم جماعات تريد تغيير النظام ببلادنا
– لا نؤمن بالحل العسكري للأزمة في السودان ولابد من جلوس طرفي القتال للحوار
– تشاد دولة ذات سيادة ولا تتلقى أي تمويل من أي طرف لتأجيج الحرب في السودان
– لا بد من سرعة إدخال المساعدات للاجئين السودانيين واحتواء الأزمة الإنسانية التي يعيشوها
– ندعم محادثات جدة والتقيت وزير الخارجية السعودي من أجل احتواء القتال في السودان.
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الجزيرة – السودان

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2024/05/01