وزير الخارجية التشادي: علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له!

قال وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف للجزيرة مباشر:

– سعينا لرأب الصدع بين الجيش والدعم السريع قبل اندلاع الحرب بين الطرفين

– نتحدى أي مسؤول سوداني يثبت تورطنا في القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع

– نتعامل مع طرفي القتال في السودان بحيادية وندعم أي حل سلمي لوقف الحرب

– علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له

– مستعدون لاستقبال البرهان وحميدتي من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة

– لدينا دلائل على تورط حكومة بورتسودان في دعم جماعات تريد تغيير النظام ببلادنا

– لا نؤمن بالحل العسكري للأزمة في السودان ولابد من جلوس طرفي القتال للحوار

– تشاد دولة ذات سيادة ولا تتلقى أي تمويل من أي طرف لتأجيج الحرب في السودان

– لا بد من سرعة إدخال المساعدات للاجئين السودانيين واحتواء الأزمة الإنسانية التي يعيشوها

– ندعم محادثات جدة والتقيت وزير الخارجية السعودي من أجل احتواء القتال في السودان.

الجزيرة – السودان