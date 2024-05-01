الدعم السريع والجيش يحشدان قواتهما قرب الفاشر والجميع ينتظر الرصاصة الأولى ..

و حول مشاركته في اجتماعات الآلية الإفريقية المعنية بالسودان في أديس أبابا، قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو بأننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الاتحاد الإفريقي وشركائنا الأفارقة في جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.