سياسية

الدعم السريع والجيش يحشدان قواتهما قرب الفاشر والجميع ينتظر الرصاصة الأولى

2024/05/01
fashiron
الفاشر - شمال دارفور

الدعم السريع والجيش يحشدان قواتهما قرب الفاشر والجميع ينتظر الرصاصة الأولى ..

و حول مشاركته في اجتماعات الآلية الإفريقية المعنية بالسودان في أديس أبابا، قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو بأننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الاتحاد الإفريقي وشركائنا الأفارقة في جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
439199819 455309727002276 791645086719064654 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeH6Jdq35Virbv6bUIL4dCZC0REW5uUZilTRERbm5RmKVMgFboE3twFYBg07NYqW7YhHGwD2orwhjQEh864p2KFT& nc ohc=9yHW 2IhKz4Q7kNvgGCN5b6& nc ht=scontent.fcai11 1

شاهد الفيديو

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/01