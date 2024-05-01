طهي طعام أسبوع وتخزينه بالثلاجة.. تحذير من الخبراء !!





ومع ذلك، يحذر الشيف بن إبريل، من أن درجة حرارة الثلاجة يمكن أن تنخفض بشكل كبير عند فتحها طوال اليوم، مما يعني أن الأطعمة لن يتم تخزينها في درجة الحرارة الموصى بها من 0 إلى 5 درجات مئوية، مما قد يقلل من مدة صلاحيتها.

وفي هذا الإطار، قال دين هاربر، وهو طاهٍ خاص مقيم في لندن، إن الأشخاص الذين قاموا بتخزين الأرز بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، يمكن أن يصابوا بعدوى سيئة في المعدة بعد أيام.

وتابع: “إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح الوجبات المطهية مسبقا أرضا خصبة للبكتيريا – وعادة ما يصبح طعم الطعام وملمسه قديما”.

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